Colantuono: "Se fatto bene il 4-2-3-1 può sparigliare le carte dell'avversario" (Di lunedì 7 settembre 2020) Stefano Colantuono, allenatore, ha parlato del possibile cambio di modulo del Napoli nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli, al di là del sistema di gioco, dovrà fare una grande fase difensiva, che compre ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Colantuono fatto

AreaNapoli.it

L'allenatore italiano ha fatto il punto della situazione sulla Roma di Fonseca, dando una valutazione sul mercato in entrata e in uscita del club giallorosso ...Intervenuto ieri su queste pagine, l'ex allenatore di Atalanta e Udinese Stefano Colantuono non ha parlato solo di Bonaventura, suo ex giocatore, ma anche del mercato della Fiorentina: "Chiaro che ris ...