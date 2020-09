Calciomercato Juventus, accordo con il Lione per Aouar (Di lunedì 7 settembre 2020) Eccolo il grande colpo da novanta per il centrocampo della Juventus, un top player in grado di affiancare i già presenti Arthur, Bentancur, Rabiot e McKennie per formare una mediana da Champions League. Il nome che sarebbe in dirittura d’arrivo è quello del centrocampista Houssem Aouar, uno dei calciatori più incisivi dell’ultima massima competizione europea. Quest’ultima è stata infatti il palcoscenico che ha visto risplendere maggiormente il talento cristallino del classe ’98 francese, un mediano moderno in grado di cucire e rompere il gioco a suo piacimento, con doti sia difensive che soprattutto offensive. L’asso del Lione fa della sua visione del gioco e della sua qualità tecnica le principali armi con le quali pungere gli avversari. Doti che la stessa ... Leggi su tuttojuve24

