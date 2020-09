Brexit: muro contro muro fra UE e Johnson, si profila “No Deal” (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – La Brexit torna in auge all’inizio dell’autunno, con l’ipotesi “No Deal”, ovvero di uscita dalla UE senza accordo, che appare sempre più concreta, visto lo stallo delle trattative per giungere ad un accordo commerciale regolato sul tipo di quello siglato con il Canada (CETA). Il nodo è sempre quello sui confini ed concerne l’Irlanda e la sovranità del Regno unito post Brexit. Dopo il botta e risposta della scorsa settimana fra il capo negoziatore della UE Michel Barnier ed il Premier britannico Boris Johnson, i negoziati riprenderanno questa settimana, a partire da domani, nella speranza di portare a casa un risultato tangibile in tempi brevi. “L’UE ha fatto numerose proposte costruttive per sbloccare i negoziati”, ha affermato il portavoce ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Brexit muro Brexit: muro contro muro fra UE e Johnson, si profila "No Deal" Teleborsa Brexit: muro contro muro fra UE e Johnson, si profila "No Deal"

(Teleborsa) - La Brexit torna in auge all'inizio dell'autunno, con l'ipotesi "No Deal", ovvero di uscita dalla UE senza accordo, che appare sempre più concreta, visto lo stallo delle trattative per gi ...

Allarme Brexit: Londra si prepara al no deal, scivolone sterlina

La sterlina inglese soffre le ultime notizie sulla Brexit: il no deal è tornato a spaventare La sterlina inglese è tornata a perdere quota a causa delle ultime notizie sulla Brexit, che hanno imposto ...

(Teleborsa) - La Brexit torna in auge all'inizio dell'autunno, con l'ipotesi "No Deal", ovvero di uscita dalla UE senza accordo, che appare sempre più concreta, visto lo stallo delle trattative per gi ...La sterlina inglese soffre le ultime notizie sulla Brexit: il no deal è tornato a spaventare La sterlina inglese è tornata a perdere quota a causa delle ultime notizie sulla Brexit, che hanno imposto ...