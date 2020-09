Avvelenamento di Navalny, il Regno Unito convoca l'ambasciatore russo (Di lunedì 7 settembre 2020) L'ambasciatore russo in Inghilterra è stato convocato dal governo inglese in merito alla situazione di Alexey Navalny, che oggi è uscito dal coma farmacologico indotto dai medici tedeschi per ... Leggi su globalist

M5S_Europa : L’avvelenamento di #Navalny non può che avere delle conseguenze nei rapporti dell’#UE con la #Russia: non è il prim… - RaiNews : #Germania, la Cancelliera Angela #Merkel 'non esclude' conseguenze sul gasdotto Nord Stream 2 dopo il caso dell'avv… - lauraboldrini : #Merkel chiede spiegazioni alla Russia su avvelenamento di #Navalny. Non va lasciata sola: tutti i capi di govern… - lapennanicola65 : RT @M5S_Europa: L’avvelenamento di #Navalny non può che avere delle conseguenze nei rapporti dell’#UE con la #Russia: non è il primo episod… - euronewsit : Berlino, Parigi e Londra parlano di 'avvelenamento di un oppositore' e rinnovano le pressioni su Mosca. 'Se non dir… -