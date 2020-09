Astronomia: 3 anni di Sole per scoprire una “Terra 2.0” (Di lunedì 7 settembre 2020) Fra le tante tecniche messe a punto dagli astronomi per scoprire gli esopianeti – vale a dire, mondi al di fuori del Sistema solare – un posto d’onore spetta senza dubbio alla cosiddetta “misurazione della velocità radiale”: è stato infatti questo il metodo che, un quarto di secolo fa, per primo ha consentito di rilevare con successo un pianeta attorno a una stella simile al Sole – scoperta che è valsa, nel 2019, il Premio Nobel per la Fisica a Michel Mayor e Didier Queloz. Tecnica ancora oggi ampiamente utilizzata, la misurazione della velocità radiale delle stelle è prossima ai limiti delle sue possibilità quando si ricercano piccoli pianeti come altre “Terre”. Le perturbazioni indotte dalle stelle stesse possono infatti vanificare gli enormi progressi ... Leggi su meteoweb.eu

cuenews_it : ?? Mantenuto segreto per alcuni anni, il progetto del #Celera 500L, l'aereo proiettile, è stato finalmente reso pubb… - arrigoarrighi : RT @georgofili: #Astronomia e #agricoltura, conoscere il #cielo per capire la #terra. Se migliaia di anni fa si osservavano gli astri che… - Heosit : Scoperto un sistema solare inclinato e multipiano tipo #Tatooine di #Star Wars Le osservazioni di 'GW Orionis' a 1.… - chloeflaubert : RT @HIGHSCHOOLARIEL: - dobbiamo ringraziare una giovane astrofisica inglese. Il suo nome era Cecilia Payne Gaposchkin.. Cecilia si dedicò p… - _Bgreen : RT @georgofili: #Astronomia e #agricoltura, conoscere il #cielo per capire la #terra. Se migliaia di anni fa si osservavano gli astri che… -

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia anni Astronomia: 3 anni di Sole per scoprire una “Terra 2.0” Meteo Web Satelliti per l'internet globale, rischio di congestione in orbita

Lo spazio è sempre più affollato di satelliti Starlink per l'internet globale. Li ha lanciati la SpaceX e rischiano di abbagliare i telescopi di astronomi e astrofili e interferire nelle ricerche. Con ...

Fiumicino, progetto Esc: al via oggi a Villa Guglielmi con 30 bambinii dai 6 agli 11 anni

La presentazione del progetto è avvenuta sabato 5 settembre ed ha visto la partecipazione di tutti gli operatori impegnati in Esc e delle autorità comunali e regionali Fiumicino - Sarà un diario di bo ...

Lo spazio è sempre più affollato di satelliti Starlink per l'internet globale. Li ha lanciati la SpaceX e rischiano di abbagliare i telescopi di astronomi e astrofili e interferire nelle ricerche. Con ...La presentazione del progetto è avvenuta sabato 5 settembre ed ha visto la partecipazione di tutti gli operatori impegnati in Esc e delle autorità comunali e regionali Fiumicino - Sarà un diario di bo ...