Arezzo: marocchino in motorino sulla A1 con 3,7 kg di cocaina, arrestato dalla Polstrada (Di lunedì 7 settembre 2020) Il marocchino fermato, E.H.L. di anni 43, con pregiudizi di polizia e regolare sul territorio nazionale, veniva associato al carcere di Sollicciano, mentre il motoveicolo e la droga, che sul mercato avrebbe fruttato ai malviventi circa 400.000 euro, venivano posti sotto sequestro Leggi su firenzepost

