A Palazzo Merulana arriva ‘Vittorio Storaro: scrivere con la luce’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – Palazzo Merulana, nato dalla sinergia tra la Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture, e’ orgoglioso di ospitare la mostra fotografica di un grandissimo maestro del Cinema internazionale: Vittorio Storaro. Da venerdi’ 18 settembre a domenica 1 novembre 2020 il pubblico potra’ ammirare l’esposizione ‘Vittorio Storaro: scrivere con la Luce’, realizzata e promossa da Storaro Art, gia’ programmata lo scorso mese di maggio e rinviata per l’emergenza sanitaria causata dal Covid19. In mostra 70 opere che, in alcuni casi, dialogheranno con le opere della Collezione Cerasi: 70 ‘cavalletti luminosi’ tra 50 cine-fotografie originali e 20 copie su tela dei dipinti che hanno ispirato la ricerca figurativa-cinematografica ... Leggi su romadailynews

avadesordre : #5settembre #AccaddeOggi nel 1975 muore la pittrice e scultrice lituana naturalizzata Italiana #AntoniettaRaphaël… - TParallelVision : Note dal Mondo, musica e intercultura a Palazzo Merulana #theparallelvision -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Merulana A Palazzo Merulana arriva 'Vittorio Storaro: scrivere con la luce' RomaDailyNews Presente (e futuro?) delle gallerie virtuali. Intervista a Giuseppe Ariano

Giuseppe Ariano, direttore marketing & comunicazione di Scabec SpA (Società Campana Beni Culturali) dice la sua sull’attuale utilizzo della realtà virtuale da parte di gallerie e musei. Screenshot dal ...

Banksy a Roma, mostra al Chiostro del Bramante: biglietti, orari, opere

Roma - Sta per iniziare una delle mostre più attese a Roma per gli amanti dell'artista sconosciuto più famoso al mondo: Banksy. La mostra Banksy, a visual protest sarà visitabile al Dart - Chiostro de ...

Giuseppe Ariano, direttore marketing & comunicazione di Scabec SpA (Società Campana Beni Culturali) dice la sua sull’attuale utilizzo della realtà virtuale da parte di gallerie e musei. Screenshot dal ...Roma - Sta per iniziare una delle mostre più attese a Roma per gli amanti dell'artista sconosciuto più famoso al mondo: Banksy. La mostra Banksy, a visual protest sarà visitabile al Dart - Chiostro de ...