Uomo precipita da un terrazzino ad Accadia, bimbo di un anno cade dal passeggino e perde conoscenza a Vieste (Di domenica 6 settembre 2020) Uomo precipita da un terrazzino ad Accadia, bimbo di un anno cade da un passeggino a Vieste e perde conoscenza. Questi, in breve, i due gravi incidenti avvenuti nella giornata di ieri, risolti per il ... Leggi su foggiatoday

immediatonet : Uomo precipita da terrazzino ad Accadia, bimbo di un anno cade e riporta trauma a Vieste. Doppio intervento dell’el… - controradio : Precipita durante arrampicata sul Monte Serra, muore 30enne Autore: Chiara Brilli <p>Un uomo di 30 anni è morto pre… - Spiralwavemood : RT @LaStampa: Un uomo 83enne è finito fuori strada con la sua macchina mentre percorreva la strada che sale in località Alboni di Groscaval… - LaStampa : Un uomo 83enne è finito fuori strada con la sua macchina mentre percorreva la strada che sale in località Alboni di… - AnsaLombardia : Escursionista precipita e muore sul monte Moregallo. Vittima un uomo nel Lecchese, altro salvo nella notte | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo precipita

l'Immediato

Due alpinisti originari di Bari di 31 e 32 anni, si stavano arrampicando sul Corno Grande, sulla Via Diretta Allesandri, nota agli alpinisti come “Paretone” quando a quota 2.600 metri, lungo il terzo ...Nuova programmazione per ‘La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo’. Lunedì 7 settembre il giornalista e il Teatro Stabile Abruzzese saranno protagonisti della giornata PESCARA – Saran ...