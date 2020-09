Scuola, Azzolina “Non c'è il rischio zero, ma siamo preparati” (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il primo giorno di Scuola sarà molto emozionante. Noi abbiamo lavorato tutta l'estate per ridurre al minimo i rischi di contagio, ma è evidente la Scuola non è un posto fatato, non è un luogo asettico e incontaminato dove c'è il rischio zero. Ci siamo preparati per avere un protocollo e delle regole che dicono alle scuole cosa si fa se c'è un contagiato”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Radio24, che parlando del primo caso di contagio avvenuto alla Marymount di Roma, ha sottolineato come questo esempio mostri che “i protocolli stanno funzionando”. La ministra ha poi sottolineato che in ... Leggi su iltempo

fattoquotidiano : IL RITORNO A SCUOLA L'annuncio della ministra Azzolina durante la Festa del Fatto Quotidiano, ascoltate cosa ha app… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina ministro più incapace che la Scuola italiana ricordi. Non si sa cosa fare. Il Sole 24 Ore denunc… - LegaSalvini : SCUOLA, #SALVINI: 'AZZOLINA MINISTRO PIÙ INCAPACE DEGLI ULTIMI DECENNI' - walterdariz : RT @RepubblicaTv: Scuola, Salvini attacca Azzolina e Manfredi: 'Sono due fantasmi. Governo di chiacchieroni': 'È inaccettabile un governo p… - Lucio53457378 : RT @mariopittoni: Dalla mamma (insegnante) ho imparato a schierarmi sempre col più debole. Nella assurda guerra di Azzolina contro i docent… -