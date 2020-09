Sassari, evade Johnny 'lo zingaro': non rientra dopo permesso premio (Di domenica 6 settembre 2020) commenta Era in permesso premio e doveva fare rientro in carcere a mezzogiorno, ma Giuseppe Mastini, 60 anni, ergastolano conosciuto come Johnny 'lo zingaro' , è evaso ancora una volta. Era rinchiuso ... Leggi su tgcom24.mediaset

