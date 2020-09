Sanremo 2021, l’indiscrezione: Chiara Ferragni co-conduttrice (e Fedez super ospite) (Di domenica 6 settembre 2020) La notizia di una trattativa per portare Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston era già circolata lo scorso anno, ma poi si era chiusa con un nulla di fatto. Ma quest’anno la fashion blogger, secondo le indiscrezioni pubblicate da Vero, potrebbe davvero arrivare a condurre insieme ad Amadeus e Fiorello il Festival di Sanremo 2021. Secondo il settimanale, stavolta le trattative sarebbero già a buon punto e riguarderebbero anche la partecipazione a Sanremo del marito di Chiara Ferragni, Fedez, che potrebbe essere super ospite in almeno una delle serate. In questo modo il direttore artistico del Festival potrebbe assicurarsi due piccioni con una fava, come dice il proverbio, arricchendo lo ... Leggi su tpi

fanpage : #Sanremo2021, 'Senza pubblico non si farà', l'annuncio a sorpresa di Amadeus - federicomyangel : RT @yleniaindenial: INDOSSATE LA MASCHERINA E RISPETTATE IL DISTANZIAMENTO PERCHÉ SE FATE SALTARE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 VI PRENDO A M… - fugazi__ : RT @amaricord: Rimaniamo distanti oggi per poter vedere Sanremo 2021 a marzo - infoitcultura : Amadeus non sente ragioni su Sanremo 2021: “O si fa così oppure niente” - infoitcultura : Festival di Sanremo 2021 a rischio cancellazione per il Covid? Parla Amadeus, ecco la verità -