RUEGG, UN’ARMA IN PIU’ PER IL VERONA (Di domenica 6 settembre 2020) Si chiama Kevin RUEGG l’ultimo arrivo in casa VERONA. Un colpo di prospettiva quello degli scaligeri, che lo hanno strappato alla concorrenza, su tutti, dell’Augsburg. RUEGG, padre svizzero e madre camerunese, sembra avere nel sangue doti da leader. Fin da giovanissimo scala le gerarchie: lo ha fatto con lo Zurigo, la squadra con cui è diventato un professionista, ci è riuscito anche in Nazionale, nella quale ha fatto tutta la trafila dall’U15 all ‘U21. Con il club bianco-blu, di cui è diventato capitano nonostante la giovane età, si è formato crescendo nelle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra il 26 febbraio del 2017, nella gara contro il Wohlen. Con la maglia della Svizzera, dopo le selezioni minori, l’esordio nell’U21 sempre nello stesso anno ma sette ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : RUEGG UN’ARMA