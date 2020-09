Report di un Corso di formazione per i referenti Covid – Leggende e dati reali (Di domenica 6 settembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una catena di S. Antonio chiamata Report di un Corso di formazione per i referenti Covid. Premessa: non siamo in grado di sapere se un simile Corso di formazione, riunione informale o formale si sia tenuta. Ma possiamo dirvi che qualsiasi cosa contenga la catena di S.Antonio, non corrisponde ad alcuna linea guida, se non in parte. Premessa: le linee guida Al momento le linee guida sono composte dalle raccomandazioni tecniche del CTS, corroborate dal documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e dal Piano Scuola 2020-2021. Tutto quello che non è in essi compreso è una interpolazione posticcia quindi, un modo di andare a braccio che non potrà essere considerato parte di un sistema nazionale. Il distanziamento ... Leggi su bufale

amnestyitalia : #Iran Dalle nostre ricerche sulle proteste del novembre 2019, è emerso un uso sistematico della tortura sia durante… - MariS_Bo1 : RT @ArmandoTerminio: Report di un Corso di formazione per i referenti Covid #scuola 'Dunque, oggi pomeriggio, in video conferenza, si è svo… - Napoli_Report : RT @Napoli_Report: Trattativa in corso per #Koulibaly, ma il #ManCity ci ha provato in modo serio per #Gimenez: aveva messo sul piatto 70M… - beverlytozier3 : RT @ArmandoTerminio: Report di un Corso di formazione per i referenti Covid #scuola 'Dunque, oggi pomeriggio, in video conferenza, si è svo… - laura110579 : RT @ArmandoTerminio: Report di un Corso di formazione per i referenti Covid #scuola 'Dunque, oggi pomeriggio, in video conferenza, si è svo… -

Ultime Notizie dalla rete : Report Corso Report di un Corso di formazione per i referenti Covid – Leggende e dati reali Bufale.net Nuovi positivi a Napoli e in provincia, il report completo dei casi covid

È una donna di 87 anni, residente a Torrecuso in provincia di Benevento, la vittima Covid numero 447 in Campania. Sui 171 nuovi positivi specificati nell’ultimo bollettino, 53 sono quelli rilevati dal ...

È una donna di 87 anni, residente a Torrecuso in provincia di Benevento, la vittima Covid numero 447 in Campania. Sui 171 nuovi positivi specificati nell’ultimo bollettino, 53 sono quelli rilevati dal ...