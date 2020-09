Quota 100 con tagli: penalizzazione per ogni anno di anticipo (Di domenica 6 settembre 2020) Due incontri tra governo e sindacato per fare il punto sulle pensioni. Il primo è per l’8 settembre, quando verranno discusse le proroghe per Ape e Opzione Donna. Il secondo, il 16 settembre, affronterà il tema dello scalone che incombe quando nel 2022 finirà la sperimentazione di Quota 100. E, spiega il Sole, si profila una proposta per l’uscita anticipata dal lavoro con una penalizzazione prevista sulll’importo della pensione del 2,8-3% per ogni anno di anticipo: E al tavolo potrebbe essere calata subito una proposta che sembra non dispiacere troppo al ministero del Lavoro: l’introduzione di un meccanismo flessibile per consentire le uscite a partire da 62, o 63, anni di età anagrafica e un’anzianità contributiva ... Leggi su nextquotidiano

