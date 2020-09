Problemi GPS con alcuni Samsung Galaxy S8 e Note 8, forse per via di un aggiornamento (Di domenica 6 settembre 2020) Sembrano soffrire di un grave disturbo al GPS alcuni Samsung Galaxy S8 e Note 8, come si evince dal video che vi alleghiamo a seguire. Il problema in questione impedirebbe alle app di navigazione di mantenere attiva una posizione GPS (servizi come Google Maps, per citare uno dei software più famosi, perdono la posizione una volta che ci si è messi alla guida). Il mancato funzionamento del GPS sui Samsung Galaxy S8 e Note 8 avrebbe iniziato a palesarsi all’inizio di quest’anno a partire dal rilascio di un aggiornamento, anche resta molto difficile individuarne la causa scatenante. Il filmato, che potete visualizzare cliccando su questo indirizzo, vi mostrerà come Google Maps non riesca a tenere traccia della posizione ... Leggi su optimagazine

