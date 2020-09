Olanda, il ct Lodeweges: «L’Italia è una selezione al top, ci somigliamo» (Di domenica 6 settembre 2020) Il ct ad interim dell’Olanda, Dwight Lodeweges, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Nations League contro l’Italia Dwight Lodeweges, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Nations League contro l’Italia. Ecco le sue dichiarazioni: ITALIA – «Parliamo veramente di una selezione al top, che ha cambiato completamente il suo stile di gioco rispetto a qualche anno fa. Ci somigliamo: entrambi vogliamo comandare in campo. Può venire fuori una partita molto interessante». TEN CATE COME SUCCESSORE – «Non commento. Non dico nulla al riguardo: per me non è affatto importante, la mia testa è su altre cose. Aspetterò e vedrò cosa vuole la ... Leggi su calcionews24

Olanda-Polonia 1-0: solo panchina per Linetty

Parte con una sconfitta l’avventura della Polonia in Nations League, sconfitta per 1-0 nella prima gara, giocata contro l’Olanda allenata da Dwight Lodeweges. A segnare l’unica rete ci ha pensato Stev ...

