Juventus e Khedira ai ferri corti: il tedesco vuole restare ma la società… (Di domenica 6 settembre 2020) La settimana di calciomercato della Juventus si è conclusa praticamente con un nulla di fatto, in quanto non sono state portate a termine alcune operazioni. Tuttavia, sarebbero stati registrati passi avanti dal punto di vista di un possibile colpo in attacco, Dzeko, Suarez e Kean su tutti. Però la società, per quanto riguarda le uscite, sembrerebbe essere in difficoltà, con due situazioni particolarmente spinose che ancora non sarebbero state risolte. Si tratta, come già detto più volte, di Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Mentre il Pipita sarebbe piuttosto vicino al trasferimento in MLS all’Inter Miami, il discorso relativo al centrocampista tedesco sarebbe tutt’altro che vicino alla chiusura. Cosa che secondo Tuttosport starebbe innervosendo la ... Leggi su tuttojuve24

forumJuventus : [GdS] La Juve sta finalizzando la rescissione di Khedira, su di lui c'è lo Zenith ?? - Dalla_SerieA : Khedira-Juve, adesso è braccio di ferro - - leclerckkonenn7 : 6º giorno di calciomercato Higuain, Khedira, De Sciglio, Danilo, Rugani, Chiellini e Bonucci fanno ancora parte del… - jacopo_1995 : @1897j @SCUtweet Anno 2080. “Se Khedira fosse vivo sarebbe il miglior centrocampista della Juventus”. Dal pianeta d… - SimoneAvsim : Secondo i quotidiani spagnoli manca pochissimo all'ufficialità di Luis #Suarez nuovo giocatore della Juventus. In I… -