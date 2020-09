Ibrahimovic attacca il ct della Svezia per il poco spazio a Kulusevski (Di domenica 6 settembre 2020) Nella sfida di ieri di Nations League tra Svezia e Francia, finita 0-1 (gol di Mbappé), Dejan Kulusevski ha giocato soltanto i venti minuti finali, entrando al posto di Larsson. Una decisione, quella del ct Janne Anderson, che oltre a sorprendere lo stesso Kulusevski (“Sono scioccato, ma rispetto la scelta”), ha infastidito Zlatan Ibrahimovic che si è espresso con un tweet. Che fottuto scherzo. Un’altra prova. Persone incompetenti nelle posizioni sbagliate soffocano il calcio svedese. Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll.https://t.co/I0RBYZO561 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) September 6, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

