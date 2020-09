“Heroes”, il primo show in live streaming a pagamento. Sul palco anche Marracash, Elodie, Michele Bravi e Fedez (Di domenica 6 settembre 2020) Tutto pronto per domenica 6 settembre, quando a partire dalle ore 18:50 e per cinque ore si accenderanno le luci sull’evento “Heroes” che si terrà all’Arena di Verona. Il primo show mai prodotto in Italia in live streaming a pagamento. Una sorta di prova tecnica per capire se e come sviluppare questo concept, qualora questa dovesse essere la strada principale, in attesa che un vaccino ponga fine al Covid-19 con il ritorno del pubblico sotto il palco. Il via agli eventi in streaming è un esempio per un nuovo modello di business, che ha già preso piede all’estero, che ha intercettato solo per questo evento, ad oggi, 30mila biglietti virtuali staccati, ma il numero in questi giorni potrebbe aumentare. Il cast è ... Leggi su ilfattoquotidiano

DailyQuestIT : La prossima settimana su #heroesofthestorm arrivano ben due #rework, e il primo è quello del nostro ingegnere gobli… - iicmadrid : ????Sei pronto per questa sera? Se non hai ancora il biglietto?????????? su - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: 42 artisti per il primo grande concerto italiano in streaming. Nuovi scenari per la musica live. #Heroes https://t.co… - APmagazineit : 42 artisti per il primo grande concerto italiano in streaming. Nuovi scenari per la musica live. #Heroes - ricordosospeso : RT @RecensiamoMusic: #Heroes, tutto quello che c'è da sapere sul primo concerto italiano in live streaming -

Ultime Notizie dalla rete : “Heroes” primo Lombardia: Regione designa nuovo direttore Aria, arriva dal Veneto Affaritaliani.it