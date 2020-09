Germania, Draxler ascolta Löw: «Per la Nazionale è importante che giochi con continuità» (Di domenica 6 settembre 2020) Joachim Löw ha parlato di Julian Draxler e della sua importanza per la Germania: queste le parole del ct tedesco Jochim Löw, ct dell Germania, ha consigliato a Julian Draxler di cercare maggior minutaggio e andare via dal Paris Saint Germain. Le sue parole JDraxler – «Ho avuto una lunga discussione con lui e ci siamo scambiati alcune considerazioni. Se giocasse regolarmente, sarebbe più decisivo anche per la Nazionale. La domanda è se il PSG lo lascerà andare o meno. Qui si diverte molto ed è chiaro che possa giocare a questi livelli. Ma sarebbe importante per Julian essere in campo settimana dopo settimana». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

