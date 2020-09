Formula 1 - Renault cambia nome: nel 2021 sarà Alpine (Di domenica 6 settembre 2020) Grande novità in casa Renault: il costruttore francese ha confermato che a partire dalla prossima stagione correrà con il nome di Alpine F1 Team e abbraccerà lazzurro, tipico colore del marchio francese. Il ceo Luca de Meo ha guidato la nuova strategia dei marchi del gruppo Renault, Dacia, New Mobility e Alpine: questultimo sarà il brand di punta per il motorsport e, insieme a Fernando Alonso, punta a dare il via a una nuova era per la squadra anglo-francese.Il rilancio di Alpine. Dopo aver firmato il Patto della Concordia che vede il team confermare la propria presenza almeno fino al 2025 e aver ingaggiato un due volte campione iridato come Alonso, adesso il Gruppo Renault ha scelto di mettere al centro dellattenzione i colori del marchio ... Leggi su quattroruote

SkySportF1 : Renault cambia nome: dal 2021 sarà Alpine #SkyMotori #F1 #Formula1 - Italia_Notizie : Renault-Alonso, la svolta De Meo: il team si sarà rinominato Alpine. «Con Fernando ci divertiremo» - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | #BreakingNews: #Alpine prenderà il posto di #Renault dal 2021 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: De Meo: '#Renault porta il marchio #Alpine in #F.1 nel 2021; #Alonso perfetto per noi' - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Renault cambia nome: dal 2021 sarà Alpine #SkyMotori #F1 #Formula1 -