Dante 2021, via a celebrazioni per 700 anni dalla morte (Di domenica 6 settembre 2020) Dante 2021, al via le celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Alessandro Masi: “Simbolo dell’Italia nel mondo” La Società Dante Alighieri aderisce “con entusiasmo” alle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante, inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’evento ravennate del 5 settembre. Con l’occasione, sono stati riaperti sia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Tg3web : È iniziato un anno di celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. A Ravenna, città ch… - gius_antonelli : RT @gius_antonelli: Tra le manifestazioni ravennati per il 700° anniversario della morte di Dante ci sarà anche la mostra 'Dante. Gli occhi… - joseilde_santos : RT @Tg3web: È iniziato un anno di celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. A Ravenna, città che ospita le… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: È iniziato un anno di celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. A Ravenna, città che ospita le… - PoentaSchie : RT @Tg3web: È iniziato un anno di celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. A Ravenna, città che ospita le… -