Cathy Smith, l’assassina di John Belushi, muore a 73 anni (Di domenica 6 settembre 2020) E’ morta a 73 anni Cathy Smith, la corista che nel 1982 uccise John Belushi con un mix letale di eroina e cocaina. Cathy Smith è una di quei personaggi il cui nome – come quello di Mark David Chapman – è salito agli onori della cronaca in seguito a omicidi “celebri” e tragici. Nel caso della donna la vittima fu John Belushi, l’attore comico ucciso con un mix di eroina e cocaina nel 1982. Il 18 Agosto 2020, a 73 anni, esattamente trentotto anni dopo quei tragici accadimenti, anche Cathy Smith è morta a Maple Ridge, in Canada, dove risiedeva. Il decesso di John Belushi ... Leggi su nonsolo.tv

