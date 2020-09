Bari, tornano i crocieristi: arrivano in 500 con la Costa. "Ma ne abbiamo persi 10mila" (Di domenica 6 settembre 2020) Il 7 settembre il primo attracco della Deliziosa con turisti tutti italiani per un viaggio che parte da Trieste e poi fa tappa a Brindisi, Corgliano, Catania e Siracusa. "Un esperimento" per il presidente dell'Autorità portuale Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi che fai i... Leggi su repubblica

Tornano i crocieristi a Bari e nei luoghi di maggior interesse turistico della Puglia: 500 persone, tutte italiane, che lunedì 7 settembre, alle 14, sbarcheranno dalla Costa Deliziosa di Costa Crocier ...

Movida indisciplinata, sanzioni e appelli

Un parrucchiere e due locali nella zona della movida barese sono stati sanzionati per violazione delle norme anti-Covid dalla Polizia locale di Bari. Nè durante il taglio di capelli nè durante la somm ...

