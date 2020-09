Anticipazioni Beautiful lunedì 7 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Lunedì 7 settembre 2020 – Wyatt bacia Flo: tra Wyatt e Flo le cose vanno alla grande e i due appena possono si perdono in un bacio appassionato. In occasione di una cena a sorpresa, Flo per ringraziare il suo amato la bacia ripetutamente. Questa scena per quanto tenera, spezza il cuore di Sally che ripiange così i bei momenti passati con Wyatt. La giovane infatti pensa di aver perduto una grande opportunità di essere felice. L'articolo Anticipazioni Beautiful lunedì 7 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

