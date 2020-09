Allerta in Giappone: il tifone Haishen colpisce il sud dell’arcipelago, sarà uno dei più violenti mai registrati (Di domenica 6 settembre 2020) Rimane alto il livello di Allerta nel Giappone sud occidentale per il passaggio del tifone Haishen, il decimo della stagione, che ha già raggiunto l’isola di Okinawa con violente raffiche di vento e l’innalzamento delle acque, e adesso è diretto nella regione del Kyushu. Ordini di evacuazione sono scattati per più di 530 mila persone, concentrate principalmente tra la prefettura di Kagoshima e quella di Nagasaki, con le autorità regionali che hanno continuato a fornire assistenza tramite il supporto degli elicotteri delle Forze di autodifesa, aiutando i residenti locali ad abbandonare le isole maggiormente esposte alla furia delle intemperie. L’Agenzia meteorologica nazionale ha detto che nonostante l’indebolimento delle ultime ore del tifone, ... Leggi su meteoweb.eu

