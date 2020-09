Tour, sui Pirenei vince Peters, Pogacar guadagna 40', crollano Pinot e Aru (Di sabato 5 settembre 2020) Prima tappa pirenaica con arrivo a Loudenvielle, dove vinse Gilberto Simoni nel 2003: successo del francese Nans Peters, Ag2R La Mondiale,, 26 anni, primo ad Anterselva al Giro 2019. Il migliore dei ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...ROMA, 05 SET - Il francese Nans Peters (Agr La Mondiale) ha vinto per distacco l'ottava tappa del Tour de France, la Cazères sur Garonne-Loudenvielle, di 141 chilometri. Sul traguardo della prima fraz ...