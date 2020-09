StaraceEnel “Puntare allo sviluppo dell’economia circolare”

Starace(Enel) “Puntare allo sviluppo dell’economia circolare” (Di sabato 5 settembre 2020) CERNOBBIO (ITALPRESS) – L’economia circolare in Italia vale dai 27 ai 29 miliardi di euro di Pil, investe dagli 8 ai 9 miliardi di euro l’anno e crea fino a 200 mila di posti di lavoro. E’ quanto emerge dallo studio “Circular Europe. Come gestire con successo la transizione da un mondo lineare a uno circolare”, realizzato da Fondazione Enel e The European House – Ambrosetti in collaborazione con Enel e Enel X presentato oggi, nell’ambito del Forum di The European House – Ambrosetti. “Puntare allo sviluppo di un’Economia Circolare rappresenta una straordinaria opportunità per rendere l’Europa più competitiva, modernizzandone l’economia, rivitalizzando l’industria e creando al contempo occupazione attraverso una crescita sostenibile e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

