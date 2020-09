Prima derubano un anziano sul treno, poi lo ricattano alla stazione: arrestati due tunisini (Di sabato 5 settembre 2020) Mentre dormiva sul treno due cittadini di origine africana gli avrebbero sottratto il borsone che aveva messo sotto il sedile ma la vittima, un signore anziano in viaggio da Roma a Taranto ha sentito i rumori e ha sorpreso i due che, dopo aver frugato nella borsa, stavano sottraendo i suoi documenti e il bancomat custoditi in una bustina di plastica. Gli hanno rubato i documenti mentre dormiva Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato i due uomini con l’accusa di estorsione ai danni dell’anziano. Infatti, gli agenti della Polfer, all’arrivo del treno, sono stati allertati dal capotreno circa una diatriba in corso tra la vittima e i due migranti. Proprio in quel frangente, i tre uomini sono scesi dal treno discutendo ... Leggi su secoloditalia

