Pesaro-Dinamo Sassari in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Carpegna Prosciutto Pesaro e Banco di Sardegna Sassari si affrontano nel secondo turno del gruppo D della Supercoppa 2020 di Serie A1. Le due compagini hanno iniziato con il piede giusto al Geovillage di Olbia, i marchigiani hanno superato Brindisi, mentre i sardi hanno surclassato la Virtus Roma in pieno work in progress. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 17.00 di sabato 5 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Sabato 5 settembre, Ore 17.00 – Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari (Eurosport Player) IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE ... Leggi su sportface

Archiviata la sin troppo scontata vittoria con la Virtus Roma per 114-71, arrivata al Geovillage di Olbia con gli uomini contati, senza americani e con molti giovani, la Dinamo Banco di Sardegna si co ...

Negativo per tutti il doppio tampone: la Dinamo può sorridere

Sospiro di sollievo in casa del Banco di Sardegna. Esito degli esami negativi sia per il tampone eseguito martedì sia per quello ripetuto questa mattina in seguito al caso di sospetta positività al Co ...

