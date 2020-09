Mostro di Firenze: l’impronta dimenticata dagli investigatori. La traccia in un articolo di 35 anni fa (Di sabato 5 settembre 2020) L'impronta di una scarpone trovata accanto ai cadaveri dei due francessi ritrovati agli Scopeti il 9 settembre 1985. Il criminologo Francesco De Fazio gli attribuì subito grande importanza. Sandro Bennucci ne dette notizia su La Nazione del giorno dopo. Oggi, 5 settembre 2020, il giornale ha ripubblicato l'articolo con nuove possibilità investigative Leggi su firenzepost

FirenzePost : Mostro di Firenze: l’impronta dimenticata dagli investigatori. La traccia in un articolo di 35 anni fa - NonOriana : #Firenze. La ripugnante #LaNazione non riesce neppure a trovare qualche cartaccia per terra o qualche caso umano di… - giannettimarco : RT @qn_lanazione: #Firenze. #Mostro di Firenze, 35 anni di #misteri. L’#impronta dimenticata agli Scopeti - qn_lanazione : #Firenze. #Mostro di Firenze, 35 anni di #misteri. L’#impronta dimenticata agli Scopeti - Ienapiangens : @CalaminiciM Hai ragione. Ma l'ultimo tentativo di distruggere la costituzione fu ad opera del mostro di Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Mostro Firenze Mostro di Firenze, 35 anni di misteri. L’impronta dimenticata agli Scopeti LA NAZIONE Mostro di Firenze: l’impronta dimenticata dagli investigatori. La traccia in un articolo di 35 anni fa

FIRENZE – Sui delitti del cosiddetto Mostro di Firenze, ossia la denominazione utilizzata dai media italiani per riferirsi all’autore o agli autori di una serie di otto duplici omicidi di coppie ...

Gli eroi del quotidiano, inaugurata la mostra sull'Arma

Arezzo, 5 settembre 2020 - Si è aperta oggi con l’inaugurazione presso la Galleria comunale d’arte contemporanea, nella sede di piazza San Francesco, la mostra itinerante “Gli Eroi del quotidiano. Mim ...

FIRENZE – Sui delitti del cosiddetto Mostro di Firenze, ossia la denominazione utilizzata dai media italiani per riferirsi all’autore o agli autori di una serie di otto duplici omicidi di coppie ...Arezzo, 5 settembre 2020 - Si è aperta oggi con l’inaugurazione presso la Galleria comunale d’arte contemporanea, nella sede di piazza San Francesco, la mostra itinerante “Gli Eroi del quotidiano. Mim ...