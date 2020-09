Ligue 1, il Rennes sarebbe interessato a Diego Godin (Di sabato 5 settembre 2020) Il Rennes è alla ricerca di un centrale di difesa di esperienza internazionale, che possa diventare un punto di riferimento per la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Le 10 Sport”, il club francese, atteso dall’impegno in Champions League, sarebbe sulle tracce di Diego Godin. L’ex calciatore dell’Atletico Madrid ha mostrato qualche difficoltà ad adattarsi alla difesa a tre di Conte all’Inter e avrebbe contattato telefonicamente il connazionale Edinson Cavani per sapere qualcosa in più sulla Ligue 1. Leggi su sportface

