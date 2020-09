Incidente mortale a Mirano: perde la vita un ragazzo di 23 anni (Di sabato 5 settembre 2020) Il 23enne è finito con la sua vettura in un canale di scolo e si è poi ribaltato, con l’abitacolo che è stato letteralmente schiacciato. Indagini in corso. Lorenzo Niero, un ragazzo poco più che ventenne è morto stanotte intorno alle 3.15 in Via Scaltenigo a Mirano in provincia di Venezia. La vittima che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Casarza Ligure: ciclista muore investito da un’auto

Ermanno Azaro, dell’età di 64 anni è morto questa mattina a Casarza Ligure dopo uno scontro con un auto. L’uomo, pensionato stava andando a fare la spesa in bicicletta. L’incidente mortale è avvenuto ...

