‘Il Paradiso delle Signore’, Alessandro Tersigni dopo 3 anni rivela il nome di suo figlio! (Di sabato 5 settembre 2020) Abbiamo conosciuto Alessandro Tersigni dapprima per la sua partecipazione al Grande Fratello 7 e poi per il ruolo nei panni del pubblicitario Vittorio Conti nella serie tv Il Paradiso delle Signore. A tre anni dalla nascita del suo primo figlio – avuto dalla moglie ed ex ballerina di Amici di Maria De Filippi Maria Stefania Di Renzo – l’attore ha rivelato il nome del piccolo nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Visto: Tutto il mio tempo libero è dedicato a Filippo, che negli ultimi mesi mi ha avuto a disposizione più del solito. Sa che non mi era capitato di stare con lui ventiquattro ore su ventiquattro per quattro mesi di fila? Così, casa nostra è diventata una ludoteca: ... Leggi su isaechia

