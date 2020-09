I no mask in piazza a Roma. Zingaretti: "Fermatevi!", Di Maio: "Rispettate i morti" (Di sabato 5 settembre 2020) In piazza oggi sfileranno i ‘no mask’. Gli organizzatori sperano di arrivare a 5mila persone. Manifesteranno a Roma. Un gruppo per nulla folto ma eterogeneo: hanno infatti aderito all’iniziativa di no Vax, il ‘popolo delle mamme’, gli estremisti di Forza Nuova, i No 5 G, ma anche il cantante Povia, l’arcivescovo anti- Bergoglio Carlo Maria Viganò, il filosofo Diego Fusaro. L’obiettivo? “Combattere la dittatura sanitaria e la fake news del Covid”. Tanti i politici che si schierano contro la manifestazione. Primo tra tutti il premier Giuseppe Conte: “Noi vogliamo gestire una pandemia in corso. Oggi c’è una manifestazione a Roma di persone che pensano che non esiste. A loro rispondiamo con i numeri”, ha detto alla festa del ... Leggi su huffingtonpost

