GP Italia, Leclerc: “Non posso essere contento, ci mancano le soluzioni” (Di sabato 5 settembre 2020) “Il giro è andato piuttosto bene, sono tredicesimo e non posso essere contento ma la situazione è questa per il momento. Da due gare di fila ci troviamo in una situazione difficile, abbiamo provato tante cose ma non abbiamo ancora trovato la soluzione. Dobbiamo comunque rimanere motivati e speriamo che dal Mugello vada un po’ meglio”. Lo ha dichiarato Charles Leclerc dopo il tredicesimo tempo nella qualifica del Gran Premio d’Italia. “Già dalle libere 1 sapevo che la scia era importante qui e ho pianificato bene il mio giro, il distacco con la macchina davanti era buono – ha aggiunto il monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Domani in gara la libera scelta delle gomme può aiutarci ma abbiamo comunque due macchine davanti a ... Leggi su sportface

SkySportF1 : #Vettel e @Charles_Leclerc analizzano le prospettive del weekend di Monza ???? #ItalianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - PietroScorpione : La #Ferrari è il #sogno di ogni #pilota,ma QUESTA Ferrari non se la cagherebbe nemmeno il #tassista meno prenotato… - dinoadduci : GP Italia, che pole Hamilton! Gran lotta con Bottas: soli 69 millesimi. Leclerc 13°, Vettel 17° - sportface2016 : #ItalianGP, #Leclerc: 'Non posso essere contento, ci mancano le soluzioni' - sportli26181512 : Formula 1, la griglia di partenza del GP di Monza in Italia: Lewis Hamilton batte il record della pista e si prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Leclerc Gp Italia, Leclerc si racconta tra passato, presente e futuro Autosprint.it Monza, le solite Ferrari lente: Leclerc partirà dal 13.mo posto, Vettel dal 17.mo

Qualifiche del Gran Premio d'Italia amare per la Ferrari di Sebastian Vettel ... Un poò meglio, ma fuori dalla Q1 il monegasco Leclerc, che partirà dal tredicesim oposto. Ultimo aggiornamento: 16:21 © ...

F1, Monza: prima fila Mercedes, Hamilton in pole. Qualifiche da dimenticare per la Ferrari

Continua il dominio Mercedes anche a Monza. Nelle qualifiche del GP d'Italia la scuderia della Stella ha conquistato la prima fila, con la pole position conquista da Lewis Hamilton. Da dimenticare le ...

Qualifiche del Gran Premio d'Italia amare per la Ferrari di Sebastian Vettel ... Un poò meglio, ma fuori dalla Q1 il monegasco Leclerc, che partirà dal tredicesim oposto. Ultimo aggiornamento: 16:21 © ...Continua il dominio Mercedes anche a Monza. Nelle qualifiche del GP d'Italia la scuderia della Stella ha conquistato la prima fila, con la pole position conquista da Lewis Hamilton. Da dimenticare le ...