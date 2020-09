Catherine Spaak: “Io punita e sostituita a Forum perché rifiutai la corte di un potente. L’Isola dei Famosi? Sono stata ingannata” (Di sabato 5 settembre 2020) “Sul set de ‘L’armata Brancaleone‘, uscito nel 1966, mi presero di mira, ero diventata un bersaglio. Venivo accolta sul set con battute volgarissime, anche dal regista Mario Monicelli. Ero terrorizzata. Un po’ di tempo dopo Vittorio Gassman mi chiese scusa”, ha dichiarato Catherine Spaak al settimanale Gente. Nell’intervista l’attrice francese fa nomi e cognomi, racconta episodi che hanno segnato la sua carriera: “Anche Ugo Tognazzi, in altre occasioni, mi diede fastidio. Appena salita sulla sua auto mi mise le mani addosso. Io urlai. Lui frenò, aprì la portiera e mi scaraventò fuori”, tutto sarebbe avvenuto durante la lavorzione del film La voglia matta. Episodi che ai tempi del Me Too avrebbero avuto reazioni forse differenti: “Già negli anni Settanta ... Leggi su ilfattoquotidiano

