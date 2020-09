Cambio ai vertici del comando provinciale carabinieri: Izzo e De Marco salutano il Sannio (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLunedi 7 settembre 2020 il Ten. Col. Giuseppe Izzo, comandante del Reparto Operativo di questo comando provinciale, dopo 6 anni, lascerà Benevento alla volta della Capitale, dove è stato destinato quale Capo Ufficio Logistico del comando Unità Mobili e Speciali, in . All’ufficiale superiore, che precedentemente ha retto diversi comandi di carattere investigativo, va il ringraziamento del Comandante provinciale Germano Passafiume per aver retto in maniera ottimale il suo incarico particolarmente operativo, dei suoi colleghi e un particolare saluto dal personale del Nucleo Investigativo e Nucleo Informativo che sono stati alle sue dirette dipendenze. Tutti i carabinieri del comando provinciale, che il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Cambio vertici Carabinieri, cambio al vertici del Comando provinciale di Benevento NTR24 Civica Pac, si dimette Settimio Al suo posto Luconi

Cambio al vertice della civica Porto Recanati a Cuore: dopo un anno si è dimesso Marco Settimio, come previsto dal regolamento interrno che prevede il cambio di capogruppo ogni 12 mesi, e ora a guidar ...

Sorical, nomina Calabretta: Uil, speriamo si chiuda pagina infelice

La nomina dei nuovi vertici della Sorical è un segnale di discontinuità che raccogliamo positivamente. L’auspicio della Uil Calabria è che, con la scelta dell’avvocato Cataldo Calabretta, si chiuda un ...

