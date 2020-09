Blu Area, i dehors sfrattano le auto. «Serve una riforma del sistema» (Di sabato 5 settembre 2020) Nelle zone Centro e Foce sono molti i posteggi occupati dai tavolini. Tursi: «Riorganizzeremo le concessioni» Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Blu Area Blu Area, i dehors sfrattano le auto. «Serve una riforma del sistema» Il Secolo XIX Rai1: "Linea blu", in viaggio lungo le coste italiane

Roma, 4 set. (askanews) - Un viaggio lungo le coste italiane alla scoperta di quei prodotti, di terra e di mare, che hanno alimentato secoli di traffici e che hanno contribuito allo sviluppo del patri ...

Savigliano, troppi parcheggi blu? Gioffreda (Savigliano 2.0): “Se ne dovrebbero lasciare di più per i residenti”

Dal 1° ottobre posteggi a pagamento in piazza Schiaparelli e in corso Marconi. Aumentati i posteggi per gli invalidi e prevista la prosecuzione della pista ciclabile in via Ospedali A partire dal 1° o ...

