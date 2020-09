Al Torino non basta Millico: passa la Pro Vercelli 2-1 (Di sabato 5 settembre 2020) Sconfitta per il Torino di Marco Giampaolo, alla terza amichevole estiva. Dopo la vittoria sul Novara e il pari con la Pro Patria, è arrivata pochi minuti fa la sconfitta contro la Pro Vercelli per 2-1. Non basta la rete di Millico al 40′ del primo tempo: la Pro Vercelli prima pareggia i conti al 20′ della ripresa con Rosso su rigore, poi la ribalta quattro minuti dopo con un calcio piazzato di Schiavon. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

MassimGiannini : Paradossi #COVID?19. Alla stazione di Torino, per prendere un Frecciarossa, l’agente mi misura la temperatura, poi… - stebellentani : @capuanogio Sono due aziende diverse con obiettivi diversi, come normale che sia per i grandi gruppi. Le proprietà… - chedisagio : «Non si ceda alla paura, i nostri ragazzi devono tornare in classe», il commento di @ClaMarchisio8 - CalcioPillole : Il #Torino cade nell'amichevole contro la #ProVercelli. Ai granata non basta il gol di #Millico, ribaltato nella ri… - lucianik1 : @elisea1976 @romeoagresti se ti interessi troppo non arriva non fare come gli altri che hanno sparato un messi sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino non Torino che non è New York La Stampa Canottaggio, Europei Under 23 Duisburg 2020: undici equipaggi azzurri in finale

La stagione internazionale del canottaggio vede finalmente la luce, con la prima manifestazione che riguarda la categoria Under 23: agli Europei scattati oggi a Duisburg in Germania, sono ben 11 gli e ...

Coronavirus, in Piemonte registrati 54 nuovi casi e un decesso

TORINO (ITALPRESS) – Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono ...

La stagione internazionale del canottaggio vede finalmente la luce, con la prima manifestazione che riguarda la categoria Under 23: agli Europei scattati oggi a Duisburg in Germania, sono ben 11 gli e ...TORINO (ITALPRESS) – Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono ...