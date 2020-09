Venezia 77, Favino polemico: “Salvini alla prima? Non è stato invitato…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Venezia 77, arriva la proiezione di ‘Padrenostro’, e Favino attacca: “Salvini alla prima? Non l’abbiamo invitato, ma il film non è manipolabile” Arriva la prima di “Padrenostro”, il film di Claudio Noce che racconta il terrorismo dal punto di vista dei figli di vittime e terroristi. Il film è il primo italiano in concorso e … L'articolo Venezia 77, Favino polemico: “Salvini alla prima? Non è stato invitato…” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Adnkronos : #Venezia77, #Favino: '#Salvini in sala? Non è un film manipolabile' - repubblica : Venezia 77, 'Padrenostro' Favino: 'Salvini alla prima? Non l'abbiamo invitato, ma il film non è manipolabile' [aggi… - Tg3web : Al Festival del cinema di Venezia oggi è la volta del primo film italiano in concorso, ‘Padrenostro’, con Pierfranc… - solocine : Favino a Venezia, racconto i padri di una volta - vatenacttencass : Venezia 77, 'Padrenostro' Favino: 'Salvini alla prima? Non l'abbiamo invitato, ma il film non è manipolabile'… -