Uomini e Donne, dubbi sull’età di Sophie Codegoni: la nuova tronista non ha 18 anni? L’indiscrezione (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono emersi dei dubbi sull’età di Sophie Codegoni, la nuova tronista di Uomini e Donne potrebbe non avere 18 anni Manca pochissimo alla nuova edizione di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, pochi giorni fa è stato confermato che Sophie Codegoni è una delle nuove troniste. La conduttrice ha fatto sapere che nella storia del programma dovrebbe essere la tronista più giovane, sembra infatti che abbia solamente 18 anni. Eppure Very Inutil People poche ore fa ha sollevato dei dubbi sull’età della Codegoni, potrebbe infatti ... Leggi su nonsolo.tv

matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - MiryanaBim : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - EttoreBaita : @stefany5961 Stefany è un post bellissimo, vale per voi Donne e per noi Uomini. Complimenti per la grande verità che questo post contiene ???? -