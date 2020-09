Torna Maurizio Crozza è il team manager Ferrari Mattia Binotto: “La macchina? Non tiene in curva. Potrebbe essere l’antifurto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Maurizio Crozza, dopo la scorsa stagione da record, anticipa l’attesissimo ritorno di “Fratelli Di Crozza” – in prima serata e in diretta da venerdì 18 settembre alle 21.25 sul Nove e in live streaming su Dplay – con ben due nuovi personaggi. Oltre al ministro Azzolina il comico vestirà anche i panni del team manager della Ferrari Mattia Binotto tra sospetti “Potrebbe essere l’antifurto” e buone notizie “Oggi la radio funziona”. Al centro delle nuove puntate, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati dall’artista genovese con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso le sue maschere. Live ... Leggi su ilfattoquotidiano

