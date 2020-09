Svezia, tre minori rinchiusi in casa per 5 mesi: "Porte sbarrate dai genitori per paura del Covid"" (Di venerdì 4 settembre 2020) Tre minorenni sono stati tenuti segregati in casa per oltre quattro mesi, ognuno nella propria stanza, per paura che potessero contrarre il coronavirus. I giovani sono poi stati liberati dalle ... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Svezia tre Svezia, tre minori rinchiusi in casa per 4 mesi: "Porte sbarrate dai genitori per paura del Covid" EuropaToday U21: allenamento a Tirrenia in vista del match con la Svezia

Dopo il 2-1 alla Slovenia nell’amichevole disputata ieri a Lignano Sabbiadoro, primo successo stagionale frutto delle reti degli esordienti Colpani e Melegoni, la Nazionale Under 21 ha trascorso la no ...

Tensione tra Svezia e Russia: carri armati sull'isola di Gotland

La scorsa settimana la Svezia ha mobilitato carri armati e caccia per presidiare l'isola di Gotland, territorio strategico nel cuore del Mal Baltico, di fronte alle tre Repubbliche baltiche e all'excl ...

