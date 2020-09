Resto perché non mi fanno andar via. Messi giocherà col Barcellona (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi resta al Barcellona: lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un'intervista esclusiva a goal.com. «Ma volevo andarmene», ha precisato la Pulce. «La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club». Leggi su iltempo

CarloCalenda : Stefano, il punto è semplice: hai messo in bocca le tue idiosincrasie all’autore, senza sapere che lavora con… - Virus1979C : #Messi annuncia: «Resto al Barcellona, non avrei mai fatto causa al club della mia vita». (anche perché l'avrebbe persa) - kintsvkuroi : ma perché sembro un sacco di patate con qualsiasi cosa io mi metta??? ho solo 3 cose che mi stanno bene il resto ew - mirkocalemme : #Messi: 'Resto perchè il presidente ora dice che posso andar via solo pagando 700 milioni, è impossibile. L'alterna… - CampoFattore : #Messi a @goal: 'Resto al #Barcellona, ma volevo andarmene. La gestione di Bartomeu è un disastro. Resto perché non… -

Ultime Notizie dalla rete : Resto perché Aerei, l’ad di Ryanair: «Servono gli incentivi al traffico, rischio chiusura per qualche base in Italia» Corriere della Sera