Rakitic: “Vidal in campo perché amico di Messi? Non lo so” (Di venerdì 4 settembre 2020) Ivan Rakitic ormai nuovo centrocampista del Siviglia, oltre al “caso Messi” ha parlato anche del suo ruolo nel centrocampo del Barcellona ai microfoni di Cadena COPE. Queste le parole del croato: “Vidal giocava perché era amico di Messi? Questo non lo so, io ho sempre dato la massima disponibilità all’allenatore. Però ci sono state scelte che io non ho mai capito. Determinate cose le ho accettate per il bene del gruppo.” Foto: twitter Rakitic L'articolo Rakitic: “Vidal in campo perché amico di Messi? Non lo so” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

