Novità per l’app di Google Home e su Google Chat arrivano le conferme di lettura (Di venerdì 4 settembre 2020) L'aggiornamento 2.27 dell'app di Google Home svela una nuova UI, mentre arriva la conferma di letturadei messaggi inviati con Google Chat L'articolo Novità per l’app di Google Home e su Google Chat arrivano le conferme di lettura proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Marcozanni86 : Il #PD combatte per rendere l'#Italia schiava, ingabbiata nel vincolo esterno. Nessuna novità, per loro è sempre st… - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - tuttosport : #Nazionale, novità #Marchisio per il ritorno su Rai 1 - FASIbiz : Tra asseverazioni, visti di conformità e comunicazioni varie, sono ben 24 i documenti da presentare per poter otten… - nadbitti : RT @adelestancati: Cosa bolle in pentola? Novità per l'autunno inverno da una azienda agricola di Seborga: Le 'Bietole arcobaleno mare di B… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità per