Napoli-Under, accordo sull’ingaggio: in definizione lo scambio con Milik (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiorni importanti in casa Roma e Napoli per lo scambio Under-Milik a cui si sta lavorando da tempo. In attesa di un accordo tra i due club, i partenopei hanno trovato quello con il turco per quanto riguarda l’ingaggio. Secondo quanto svela in giornata Il Mattino infatti, Cengiz Under firmerebbe con gli azzurri un contratto da tre milioni netti l’anno con scadenza nel 2025. Con un Milik ormai già proiettato verso la Capitale, resta da stabilire solo l’intesa fra le due società sul conguaglio economico che sarà destinato a De Laurentiis. L'articolo Napoli-Under, accordo sull’ingaggio: in definizione lo scambio ... Leggi su anteprima24

