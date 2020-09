Messi: «Bartomeu sapeva che volevo andare via e non ha mantenuto la parola» (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi ha attaccato frontalmente Josep Maria Bartomeu durante la lunga intervista a Goal. Le sue parole Lionel Messi ha attaccato frontalmente Josep Maria Bartomeu durante la lunga intervista a Goal. Queste le parole dell’argentino sul presidente del Barcellona. «Ho detto alla società, soprattutto al presidente, che volevo andare via. Gliel’ho detto durante tutto l’anno. Pensavo che fosse il momento di farsi da parte. Credevo che il club avesse bisogno di gente più giovane, di gente nuova, e pensavo che si stava per concludere la mia avventura al Barcellona con grande dispiacere, perché ho sempre detto che avrei voluto chiudere qui la mia carriera. È stato un anno molto complicato, ho sofferto molto durante gli allenamenti, nelle ... Leggi su calcionews24

