Meraviglie di arte botanica iperrealista (Di venerdì 4 settembre 2020) L’arte botanica è una disciplina antica nata con gli erbari medievali secoli fa, e adottata più recentemente in campi della rappresentazione che hanno a che fare più con la creatività che con il mondo scientifico. È proprio in seno a questa tradizione che nascono i lavori dell’artista botanica francese Denise Ramsay: acquerelli dai colori fluidi e un’impostazione iperrealista, che raccontano particolari di fiori inusuali e piante rare. La cura dei dettagli è maniacale e precisissima: “Il mio scopo” – ha raccontato Ramsay alla rivista Colossal – “è mostrare le specie in modi nuovi e interessanti, prendere un semplice fiore ordinario ed elevarlo”. Wired. Leggi su wired

NGaribbo : RT @GenovaEventi: L'Italia è al primo posto nel mondo per numero di siti riconosciuti dal Patrimonio @UNESCO ? Scopri alcune di queste mer… - andre_mala94 : RT @GenovaEventi: L'Italia è al primo posto nel mondo per numero di siti riconosciuti dal Patrimonio @UNESCO ? Scopri alcune di queste mer… - GenovaEventi : L'Italia è al primo posto nel mondo per numero di siti riconosciuti dal Patrimonio @UNESCO ? Scopri alcune di ques… - MariaMusto19 : RT @SkyArte: A partire dal XVI secolo, in Europa si sono diffuse tra sovrani e dotti appassionati le Wunderkammer: le Camere delle Meravigl… - LaCucinadiGioia : RT @viaggimperfetti: Ancora un viaggio di bellezza e meraviglia insieme all'Ente Parco. Scopriamo un altro pezzetto del #ParcodeiNebrodi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Meraviglie arte Meraviglie di arte botanica iperrealista Wired.it Morte di Philippe Daverio, il cordoglio di Mangialardi: «Le Marche perdono un grande amico»

«Con Philippe Daverio se ne va uno dei più apprezzati e intelligenti divulgatori culturali, che attraverso il suo stile originale e inconfondibile ha narrato da moderno Cicerone le meraviglie del Belp ...

"Biennale dei Normanni": oltre 400 opere d'arte contemporanea in mostra a Monreale

10:17"Biennale dei Normanni": oltre 400 opere d'arte contemporanea in mostra a Monreale 09:26Corsi di prova gratuiti, test e iscrizioni: due giornate a porte aperte all'Institut français di Palermo 05 ...

«Con Philippe Daverio se ne va uno dei più apprezzati e intelligenti divulgatori culturali, che attraverso il suo stile originale e inconfondibile ha narrato da moderno Cicerone le meraviglie del Belp ...10:17"Biennale dei Normanni": oltre 400 opere d'arte contemporanea in mostra a Monreale 09:26Corsi di prova gratuiti, test e iscrizioni: due giornate a porte aperte all'Institut français di Palermo 05 ...